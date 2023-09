Vorfall in Hagen Rücksichtsloser Autofahrer rast durch Kita-Verkehrsübung

Mit durchdrehenden Reifen ist ein Autofahrer in Hagen an einer Verkehrsübung von Kita-Kindern vorbeigerast. Die Vier- bis Fünfjährigen waren dabei, mit einem Polizisten das sichere Überqueren einer Straße zu üben. Der 34-Jährige sei viel zu schnell an ihnen vorbeigebrettert, habe dann vor einer Radaranlage eine Vollbremsung hingelegt und sei dabei in den Gegenverkehr geraten. Einige Kinder hätten vor Schreck angefangen zu weinen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Polizist stellte den Mann. Doch der 34-Jährige war völlig uneinsichtig, zudem nicht angeschnallt und hatte bei dem Vorfall am Dienstag auch keinen Führerschein dabei. Gegen ihn sei ein Verfahren eingeleitet worden.