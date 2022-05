Ringelnatter unter der Fußmatte : Schlangen-Alarm in Hagen

Hagen Eine Ringelnatter hat in Hagen für Aufregung gesorgt. Anwohner verständigten die Polizei, weil sie eine „eventuell gefährliche Schlange“ gesichtet hatten.

Das Tier versteckte sich unter einer Fußmatte, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Ein Streifenwagen sei dann mit allerlei Utensilien ausgestattet losgefahren, um das Tier einfangen zu können. An Ort und Stelle habe man dann aber Entwarnung geben können. „Bei der „gefährlichen Schlange“ handelte es sich um eine regenwurmgroße und völlig friedliche Ringelnatter“, so die Polizei. Beamten brachten sie zurück in Ufernähe - ihren natürlichen Lebensraum.