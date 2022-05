Bargeld und Schmuck erbeutet : Raubüberfall auf Casino in Hagen – Angestellte wird mit Messer am Hals bedroht

Raubüberfall auf Casino in Hagen – Angestellte wird mit Messer am Hals bedroht

Hagen Drei Männer haben eine Frau und ihren Freund an einem Casino überfallen und mit einem Messer bedroht. Die Täter konnten entkommen und werden nun von der Polizei gesucht.

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle in Hagen haben drei Männer eine 19 Jahre alte Angestellte und ihren Lebensgefährten mit einer Pistole und einem Messer bedroht. Die Unbekannten hätten in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.00 Uhr zunächst den Freund der Angestellten überwältigt, der seine Lebensgefährtin nach Feierabend abholen wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mit einem Messer am Hals zwangen sie die junge Frau, die Spielhalle nochmals aufzuschließen und die Tageseinnahme herauszugeben.