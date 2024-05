Vorfall in Hagen Projektil aus Luftgewehr trifft Fußgänger

Durch einen Schuss aus einem Luftgewehr wurde in der Nacht auf Montag in Hagen ein Mann verletzt. Das Projektil entfernte der Besitzer einer Kneipe aus dem Arm des 27-Jährigen, wie die Polizei in Hagen am Montag mitteilte. Eine weitere ärztliche Behandlung sei nicht nötig gewesen. Angeschossen worden war der Fußgänger zuvor beim Überqueren einer Kreuzung. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 15-Jähriger aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses heraus geschossen hatte. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten die Tatwaffe und weitere Munition für die Luftdruckwaffe. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.