Fall in Hagen Polizeihunde Horst und Zeus fassen Metalldiebe

Zwei Polizeihunde haben in Hagen Buntmetalldiebe auf frischer Tat ertappt. Beamte waren in der Nacht zum Sonntag alarmiert worden, weil mehrere Täter in eine Firma eingebrochen waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Männer die Polizei sahen, suchten sie das Weite - doch die Polizeihunde waren schneller. Ein Polizeihund mit Namen Horst schnappe einen 51-Jährigen und packte ihn am Arm. Polizeihund Zeus entdeckte einen 19-Jährigen, der sich in der Dunkelheit in einem Gebüsch verstecken wollte. Insgesamt konnten die Beamten sechs mutmaßliche Täter vorläufig festnehmen. In ihren Transportern lagen zwei Tonnen mutmaßlich gestohlenes Kupfer.