Fahrer weigert sich aus dem Auto zu steigen : Polizei stoppt Falschfahrer auf der A45 bei Hagen

Dortmund Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen 80-jährigen Autofahrer auf der A45 bei Hagen gestoppt. Zuvor fuhr der Mann etwa 20 Kilometer auf der Autobahn in die falsche Richtung.

Die Irrfahrt des Senioren startete gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Samstag am Rastplatz Sauerland-West. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Mann aus Dillenburg mit seinem Pkw auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt auf - allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Sofort verfolgte ihn ein Streifenwagen der Autobahnpolizei. Davon zeigte sich der Mann am Steuer jedoch unbeeindruckt. Währenddessen stoppte ein weiterer Streifenwagen den entgegenkommenden Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Schwerte-Ergste.