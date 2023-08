Haftbefehl lag vor Polizei Hagen findet 47-Jährigen tot in Zelle vor

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 47-jähriger Mann in Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Hagen verstorben. Er wurde gegen 22 Uhr im Bereich der Tuchmacherstrasse in der Hagener Innenstadt überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er wegen Delikten der Betäubungsmittelkriminalität per Haftbefehl gesucht wurde. Daher wurde er verhaftet und mit zum Präsidium genommen.