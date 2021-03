Unglückliche Verwechslung : Hagener Polizei fahndete per Foto nach Unschuldigem

Hagener Polizei fahndete per Foto nach Unschuldigem

Hagen Die Hagener Polizei hat am Montag per Foto nach einem Unschuldigen gefahndet. Dem Mann war vorgeworfen worden, eine Renterin bestohlen zu haben. Die Bank, die der Behörde die Fahndungsbilder zur Verfügung gestellt hatte, hatte Aufnahmen durcheinandergebracht.

Die Polizei in Hagen hat am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer offenbar völlig unschuldigen Person angestoßen. Wie es in einer Mittelung der Behörde heißt, waren ihr zuvor durch die Märkische Bank Fahndungsfotos zur Verfügung gestellt worden, die den Verdächtigen eines Taschendiebstahls zeigen sollten.