Urteil in Hagen : Pflegesohn zu Tode geschlagen - Zwölf Jahre Haft

Urteil in Hagen

Hagen Ein 30-jähriger Mann schüttelt und schlägt seinen Pflegesohn zu Tode. Das Gericht geht davon aus, dass er mit dem häufig schreienden Kind überfordert war und verhängt eine hohe Haftstrafe.

Nach dem gewaltsamen Tod eines einjährigen Jungen in Plettenberg hat das Hagener Schwurgericht den Pflegevater wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Richter zeigten sich davon überzeugt, dass der Angeklagte das Kind am 2. Januar in einem Moment der Frustration und Überforderung heftig geschüttelt und unter anderem mit dem Endstück eines Staubsaugerrohrs geschlagen hatte.