Vier Menschen schwer verletzt Mutmaßlicher Täter nach Schüssen in Hagen gefasst

Nach Schüssen auf vier Personen in Hagen und einer Großfahndung ist ein 34-jähriger tatverdächtiger Mann gefasst worden. Der mutmaßliche Täter sei am Sonntag gegen 14.40 Uhr nach Zeugenhinweisen südlich von Hagen festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Ein Großaufgebot der Polizei hatte seit Samstagvormittag nach dem Mann gefahndet. Er soll die Schüsse am Samstagvormittag in einem Wohnhaus und einem Friseursalon abgefeuert haben.