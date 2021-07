Die Bundeswehr schickt am 15. Juli über 400 Soldaten in den Hochwasser-Einsatz in besonders schwer betroffene Regionen in Rheinland-Pfalz und NRW. Dieser 44 Tonnen schwere Panzer und zwei Bataillone (250 Soldaten) sind in Hagen mit Aufräumarbeiten beschäftigt.