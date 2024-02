In Hagen Missglücktes Ausweichmanöver führt zu Unfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Hagen mit vier Autos sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war ein 18-Jähriger am Freitag mit seinem Wagen bei einem Ausweichmanöver in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Anschließend prallte er gegen ein weiteres Fahrzeug, das wiederum gegen einen vierten Wagen stieß. Eine 46-jährige Autofahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den gesamten Sachschaden schätzte die Polizei auf 20.000 Euro.