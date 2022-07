Mini-Alarmanlagen für Obdachlose in NRW : „Gefühl von Sicherheit“

Mini-Alarmanlagen für Obdachlose in NRW

Um Menschen ohne festen Wohnsitz zu helfen, ihre Habseligkeiten zu beschützen, gibt es in NRW nun Mini-Alarmanalgen, die nachts verteilt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hagen Kleine Alarm-Geräte, die von Ehrenamtlern verteilt werden, sollen Menschen, die auf der Straße wohnen, helfen, ihre Habseligkeiten vor Diebstahl zu schützen. Das Feedback ist positiv.

Um Obdachlose besser vor Diebstahl ihrer Habseligkeiten zu schützen, sind nun an einigen Orten in Nordrhein-Westfalen erste Mini-Alarmanlagen ausgegeben worden. Die ersten rund 100 Minis, die der Verein „Unsichtbar“ dank Sponsoren erhalten habe, würden nun Nacht für Nacht zunächst in Hagen, Wuppertal und im Ennepe-Ruhr-Kreis ausgeteilt. Das berichtete Holger Brandenburg von der ehrenamtlichen Hilfsinitiative. Das nur wenige Zentimeter kleine tragbare Gerät - bestehend aus einem Röhrchen und einem langen, dünnen Kabel - schlägt Alarm, wenn man sich daran zu schaffen macht.