„Grenzt an eine Sensation“ Menschliche Knochen aus der Altsteinzeit in Hagen gefunden

Bei den Funden handelt es sich um ein Unterkieferfragment, Zähne und Zahnfragmente eines etwa sieben Jahre alten Kindes sowie den Zahn eines Erwachsenen, wie Georg Lunemann, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), am Freitag bei der Vorstellung der Funde berichtete. „Die Funde hier grenzen an eine Sensation“, sagte Lunemann. Mit einem Alter von etwa 12.000 Jahren handelt es sich nach Angaben des LWL um die ältesten Homo-sapiens-Funde in Westfalen.