Unfall in Hagen Mann von eigenem Auto an Garagentor eingeklemmt

Von seinem eigenen Auto ist ein 52-jähriger Mann in Hagen am Garagentor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Samstag sein Auto aus der leicht abschüssig gelegenen Garage gefahren und kurz abgestellt, um das Garagentor abzuschließen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Doch der Wagen rollte plötzlich los und klemmte den Mann so stark ein, dass er sich nicht mehr allein befreien konnte. Nachbarn befreiten den schwer verletzten Hagener aus der misslichen Lage. Der 52-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.