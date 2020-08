Vorfall in Bäckerei : Mann ohne Mund-Nasen-Schutz spuckt über Tresen

Hagen Ohne Maske keine Brötchen, so die Regel auch in einer Hagener Bäckerei: Ein 24-Jähriger ohne Mund-Nasen-Schutz soll deswegen gewütet und über den Tresen gespuckt haben.

Die Polizei traf den Mann nach dem Vorfall am Freitagvormittag in der Nähe der Bäckerei an. Der 24-Jährige habe nicht eingesehen, warum er in dem Geschäft nichts kaufen konnte, und sich weiter über die Beschäftigte aufgeregt. Ihn erwartet eine Strafanzeige.