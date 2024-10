DNA-Spuren überführten 29-Jährigen Mann nach versuchtem Missbrauch an Siebenjähriger festgenommen

Eine Richterin erließ wegen versuchten schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern Haftbefehl. Der aus Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen stammende Mann war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an.