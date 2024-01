Eltern erstatten Anzeige Lehrer und Schüler in Hagen durch Laserpointer verletzt

Lehrer und Schüler in Hagen sind mit einem Laserpointer durch ein geschlossenes Fenster im Schulgebäude geblendet und verletzt worden. Nach einem ersten Vorfall am Mittwoch erstatteten Eltern mehrerer Fünftklässler Anzeige wegen schwerer Körperverletzung, wie die Polizei in Hagen berichtete. Am Donnerstag habe das Gymnasium gemeldet, dass Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum erneut mit einem Laserpointer geblendet worden seien. Eine Lehrerin sei vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei sechs Kindern sprach die Polizei von leichten Verletzungen.