Einbruch geht durch den Magen Kleingarteneinbrecher frittieren sich während Tat Pommes in Hagen

Bei einem Einbruch in eine Kleingartenanlage in Hagen haben sich Unbekannte Zugang zu einem dortigen Imbiss verschafft und sich während der Tat Pommes zubereitet. Dafür nutzten sie die Fritteuse des Schnellimbisses, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Dienstag mitteilte. Die Beamten wurden am Montag wegen mehrerer Laubeneinbrüche auf das Vereinsgelände gerufen.