Verwahrloste Wohnung in Hagen Behörden gestehen Fehler bei Rettung eines Fünfjährigen

Ein fünfjähriger Junge ist von Polizei und Jugendamt in Hagen aus verwahrlosten Lebensumständen geholt und in Obhut genommen worden. Nachbarn hätten das Kind am Sonntagmorgen auf dem Dach und in der Dachrinne eines viergeschossigen Hauses klettern sehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen die Mutter wird ermittelt. Aufgrund eines Fehlers von Jugendamt-Mitarbeitern wurde der Junge am Montag vorübergehend noch einmal zu ihr zurückgebracht. „Die Stadt Hagen bedauert die beschriebenen Ereignisse rund um das betroffene Kind sehr“, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.