Rabiater Gast aus Hamburg Keine Lust aufs Auschecken – Hotelgast in Hagen greift Mitarbeiter an

Ein Gast aus Hamburg ist in einem Hotel in Hagen gewalttätig geworden, weil er nicht auschecken wollte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 34-Jährige am Donnerstag um 16.00 Uhr immer noch auf seinem Zimmer, obwohl er dies eigentlich spätestens um 12.00 Uhr hätte verlassen müssen.