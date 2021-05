Illegale Feier : 43 Gäste in 70-Quadratmeter-Wohnung – Polizei löst Party auf

43 Gäste in 70-Quadratmeter-Wohnung – Polizei löst Party auf

Hagen Erwachsene, Kinder, Verwandte aus dem Ausland: Dass eine Feier mit mehr als 40 Gästen verboten ist, will der Gastgeber der 70 Quadratmeter großen Wohnung in Hagen nicht gewusst haben.

Eine Feier mit 26 Erwachsenen und 17 Kindern in einer nur 70 Quadratmeter großen Wohnung hat die Polizei in Hagen aufgelöst. Beim Eintreffen einer Streife versuchte sich ein Teil der Gäste laut Polizei noch, in verschiedenen Räumen zu verstecken. Eine Maske trug demnach niemand bei dem Fest.