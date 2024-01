Untersuchungsergebnis liegt vor Gefundene Knochen in Hagen sind von einem Menschen

Die in Hagen in einem Wald gefundenen Knochen und Schädelteile stammen von einem Menschen. Das habe die wissenschaftliche Untersuchung der Funde ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. Möglicherweise seien sie einer männlichen Person zuzuordnen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen allerdings bisher nicht vor. Die kriminaltechnischen Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter. So sollen die Knochen weiter untersucht werden, um herauszufinden, wie lange sie schon in dem Waldstück unterhalb einer Kleingartenanlage lagen.