72-Jährige erleidet Schusswunde Fußgängerin an Ampel in Hagen mit Druckluftwaffe schwer verletzt

Eine 72-jährige Fußgängerin ist in Hagen mit einer Druckluftwaffe angeschossen und schwer verletzt worden. Ein Projektil hatte sie am Samstag in den Unterarm getroffen, als sie alleine an einer roten Ampel wartete, wie die Polizei in Hagen am Montag mitteilte. Sie habe plötzlich einen starken Schmerz gespürt und eine blutende Wunde erkannt.