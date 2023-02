Auf Dach geklettert Fünfjähriger aus verwahrloster Wohnung in Hagen gerettet

Ein fünfjähriger Junge ist von Polizei und Jugendamt im nordrhein-westfälischen Hagen aus verwahrlosten Lebensumständen geholt und in Obhut genommen worden. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstag, Nachbarn hätten das Kind am Montagmorgen auf dem Dach und in der Dachrinne eines viergeschossigen Hauses klettern sehen. Als die Polizei eintraf, war der Junge durch das Fenster bereits wieder in sein Zimmer gelangt. Er habe offenbar eingeschlossen im Kinderzimmer gelebt, in dem sich nur eine Matratze und ein Eimer für seine Notdurft befanden. Das Kind sei äußerlich unverletzt gewesen und habe auch nicht krank gewirkt, schilderte der Sprecher auf dpa-Anfrage. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.