In Mehrfamilienhaus Fünf Verletzte bei Pfefferspray-Attacke in Treppenhaus in Hagen

Bei einer Pfefferspray-Attacke in einem Mehrfamilienhaus in Hagen sind fünf Personen leicht verletzt worden - darunter auch zwei herbeigeeilte Polizisten. Ein 24-jähriger Mann, der sich in der Wohnung seiner Lebensgefährtin aufhielt, soll im Treppenhaus Pfefferspray versprüht haben, wie die Polizei am Dienstag (16. April 2024) mitteilte. Er soll einen 27-Jährigen damit angegriffen haben, nachdem dieser an der Wohnungstür geklopft habe.