Temperaturen knapp über Gefrierpunkt Fünf Hundewelpen in Karton in Hagen ausgesetzt

Hagen · Ein Fußgänger hat fünf frisch geborene Hundewelpen in einem Karton in einem Gebüsch in der Innenstadt gefunden und brachte sie zur nahe gelegenen Polizeiwache.

11.12.2023 , 15:37 Uhr

Die fünf frisch geborene Hundewelpen der Rasse Rhodesian Ridgeback hatte ein Fußgänger in einem Kartonin Hagen gefunden. Foto: dpa/-

Wer die Rhodesian-Ridgeback-Babys bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ausgesetzt hat, werde ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Finder war in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Geräusche auf den Karton aufmerksam geworden. Als er ihn öffnete und die Tiere entdeckte, brachte er sie zur nahe gelegenen Polizeiwache. Die Beamten wiederum alarmierten den Bereitschaftsdienst des Tierheims. Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise.

(dw/dpa)