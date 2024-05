Krankenhaus in Hagen Betrunkene Frau soll randaliert und Polizisten attackiert haben

In einer Klinik in Hagen soll die 35-Jährige das Diensthandy eines Arztes in der Notaufnahme beschädigt und einen Polizeibeamten der herbeigerufenen Streifenwagenbesatzung geschubst haben, wie die Polizei am Freitag berichtete. Einer Polizistin soll sie demnach mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie mit sich auf den Boden gerissen sowie versucht haben, sie mit beiden Händen zu würgen.