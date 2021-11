Kein Unterhalt für Kinder gezahlt : Frau randaliert in Büro von Mann in Hagen

Frau randaliert in Büro von Mann in Hagen

Hagen Weil sich ihr Mann weigerte, Unterhalt zu zahlen, soll eine Frau in Hagen seinen aktuellen Wohnort verwüstet haben - sein Büro.

Wegen fehlender Unterhaltszahlungen soll eine Frau (28) in Hagen das Büro ihres Mannes verwüstet haben, in dem er zuletzt lebte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann nach der Trennung ins Büro gezogen. Dort sei die Frau am Mittwoch aufgetaucht, um sich wegen fehlenden Unterhalts für die Kinder zu beschweren.