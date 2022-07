KO-Tropfen? : Frau kollabiert nach Discobesuch in Wuppertal im RE

Frau kollabiert nach Discobesuch in Wuppertal im RE

Eine Frau ist nach einem Discobesuch in Wuppertal im RE kollabiert - die Polizei vermutet KO-Tropfen (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Hagen/Wuppertal Eine junge Frau musste am Sonntagmorgen am Hauptbahnhof Hagen von einem Notarzt behandelt werden - sie war im RE kollabiert.

Am Sonntagmorgen musste im Hagener Hauptbahnhof eine junge Frau von einem Notarzt behandelt werden, nachdem sie im RE 4 von Wuppertal nach Hagen zusammengebrochen und nicht mehr ansprechbar war.

Ein von der Bundespolizei gerufener Notarzt behandelte die 27-Jährige direkt am Bahnsteig, anschließend wurde sie zur in ein Krankenhaus gebracht. Die Hagenerin erlangte das Bewusstsein zwar wieder, war jedoch vorerst nicht vernehmungsfähig. Es besteht der Verdacht, dass der gesundheitliche Zustand der Frau auf zuvor verabreichte K.O.-Tropfen zurückzuführen ist.

Ein Begleiter der Frau gab an, dass sie zuvor gemeinsam in Wuppertal-Barmen eine Diskothek besucht haben. Dort habe ihr ein Unbekannter ein Getränk ausgegeben - kurz darauf habe sie über starke Übelkeit und Bauchkrämpfe geklagt, so dass sie gemeinsam mit ihrem Begleiter den Heimweg antrat. Während der Fahrt mit dem Regionalexpress habe sich der Gesundheitszustand der 27-Jährigen dann drastisch verschlechtert.