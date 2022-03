Kurioser Einsatzort : Feuerwehr Hattingen löscht brennenden E-Scooter in Badezimmer

Hattingen Die Feuerwehr in Hattingen wurde zu einem kuriosem Einsatz gerufen. In einem Badezimmer brannte ein E-Scooter. Nach dem Löschen wurde es aus dem Fenster geworfen.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Hattingen: Sie musste in einem Mehrfamilienhaus in einem Badezimmer einen E-Scooter löschen. Wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete, wurde bei dem Brand am Vortag niemand verletzt. Beim Laden habe der Roller begonnen, zu qualmen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte er demnach schon.