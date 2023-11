Brand in Hagen Feuerwehr bekämpft Großbrand in Discounter

Mit einem Großaufgebot bekämpft die Feuerwehr im westfälischen Hagen seit dem frühen Freitagabend den Brand in einem Discounter. Der Einsatz an dem Schnäppchenmarkt begann nach Auskunft von Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 18.30 Uhr. Zwei Mitarbeiterinnen (29 und 30 Jahre) wurden den Angaben zufolge durch Rauchgas verletzt und mussten behandelt werden.