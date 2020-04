Polizei ermittelt zu Brandursache : Feuer in JVA Hagen - Häftling und vier Wächter verletzt

Feuer in JVA Hagen - Häftling und vier Wächter verletzt

Hagen Bei einem Feuer in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Hagen sind ein Häftling und vier Justizbedienstete verletzt worden.

Die Wächter hatten den Brand nach Mitternacht bemerkt und waren dem Insassen zur Hilfe gekommen, wie ein Sprecher der Polizei in Hagen am Sonntagmorgen sagte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die JVA-Bediensteten wurden wegen Rauchgasvergiftungen behandelt.