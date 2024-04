„Kopfüber und verheddert“ Eule in Hagen aus Ballfangnetz befreit

Eigentlich soll das Netz vor einer Tennisanlage in Hagen Bälle abfangen – am Samstagmorgen (20. APril 2024) verfing sich darin allerdings eine ausgewachsene Eule. Kopfüber und unglücklich verheddert hing sie in dem Geflecht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien, wie die Polizeileitstelle Hagen berichtete.