Archäologen hinzugezogen Erneute Grabung nach Knochenfunden in Waldstück in Hagen

Gut drei Wochen nach Knochenfunden in Hagen haben Experten an der Fundstelle nach weiteren menschlichen Überresten gesucht. Ob es dort tatsächlich weitere Knochen gebe, sei aber völlig offen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die erneute Grabung sei für die weiteren Ermittlungen erforderlich. Anfang Januar waren in einem kleineren Waldstück unterhalb einer Kleingartenanlage mehrere Knochen entdeckt worden. Nach erster Einschätzung könnte es sich um die Überreste eines Mannes handeln.