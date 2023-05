Verdacht nicht bestätigt Entwarnung nach Einsatz mit Sprengstoffspürhunden in Hagen

Vorsorglich räumte die Polizei am Dienstagabend ein Kino in der südwestfälischen Stadt und sperrte den Gebäudekomplex weiträumig ab. Zahlreiche Polizisten und Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz. Die zu befürchtende Gefahr durch eine verdächtige Person habe sich letztlich nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Zur Art der Gefährdung machte er keine Angaben. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Kino befunden hatten, war unklar.