Einsatz in mehreren Städten : Polizei geht gegen Drogenring in mehreren NRW-Städte vor

Bei Beamte der Polizei stehen in Schutzwesten in der Stadt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Hagen Im Visier des Einsatzes: Ein Drogenring, der großflächig Marihuana angebaut haben soll. In insgesamt elf Städten in Nordrhein-Westfalen wurden Objekte durchsucht, darunter auch in Duisburg und Gelsenkirchen.

Bei einem großen Einsatz gegen die Drogenkriminalität durchsucht die Polizei in Nordrhein-Westfalen insgesamt elf Objekte in mehreren Städten. „Es geht um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, weil der Einsatz läuft noch“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen am Donnerstagmorgen auf dpa-Anfrage. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über die Drogenrazzia berichtet.

Laut Informationen der Zeitung haben die Einsatzkräfte einen Drogenring im Visier, der großflächig in mehreren Objekten Marihuana angebaut haben soll. Unter anderem auch in den Ruhrgebietsstädten Duisburg und Gelsenkirchen. Laut „Bild“ hat es auch mehrere Festnahmen gegeben, was die Polizei am Morgen nicht bestätigte. Den „Bild“-Angaben zufolge sind die Ermittler über französische Kollegen auf den Drogenring aufmerksam geworden, die Chats der mutmaßlichen Gangster entschlüsselt haben sollen.

