Vorfall in Hagen Einsatz wegen häuslicher Gewalt – Polizei nimmt Gesuchten fest

Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Hagen hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Nachbarn hatten am Mittwochmorgen die Polizei verständigt, weil es bei dem Ehepaar nebenan zu einer lautstarken Auseinandersetzung komme. Wie sich herausstellte, soll dort im Laufe eines Streits ein 38-Jähriger seine 33-jährige Frau bedroht und beleidigt haben. Da er sie bereits früher angegriffen haben soll, habe sie einen erneuten Übergriff befürchtet und Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich dann heraus, dass er wegen gewerbsmäßigen Betruges gesucht wurde. Die Beamten legten ihm Handschellen an und führten ihn ab. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.