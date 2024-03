Einsatz der Polizei Einbrecher fahren in Hagen mit Auto in Geschäft

Einbrecher haben am frühen Freitagmorgen versucht, ein Elektrogeschäft in der Hagener Innenstadt auszurauben - und fuhren dabei mit einem Auto durch eine Notfallverglasung. Anschließend gab es drei Festnahmen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Tatverdächtigen wurden mithilfe eines Diensthundes und eines Polizeihubschraubers geschnappt und in Gewahrsam genommen.