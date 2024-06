Großeinsatz der Polizei in Hagen Schüsse in Wohnhaus und bei Friseur – vier Menschen schwer verletzt

Die Schüsse fielen am Samstag gegen elf Uhr in einem Wohnhaus in der Hochstraße und in einem nahe gelegenen Friseursalon. Ein Sprecher der Polizei Dortmund sagte, vier Menschen seien schwer verwundet worden. Eine Frau und eine weitere Person waren zwischenzeitlichin Lebensgefahr, mittlerweile aber wieder außer Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Zu der anderen Person in einem kritischen Zustand und zwei weiteren schwer verletzten Menschen machte die Polizei zum Schutz der Opfer keine Angaben zu den Geschlechtern.