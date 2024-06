Großeinsatz der Polizei Schüsse an zwei Orten in Hagen — Frau in Lebensgefahr

In Hagen sind am Samstagmittag in einem Wohnhaus in der Hochstraße und in einem nahe gelegenen Friseursalon Schüsse gefallen. Ein Sprecher der Polizei Dortmund sagte, drei Menschen seien durch Schüsse verwundet worden — darunter eine Frau, die in Lebensgefahr schwebe. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei fahnde nach einem Täter, auch mit Hilfe eines Hubschraubers. Ein Sprecher der federführenden Polizei Dortmund schloss aber auch nicht aus, dass es mehrere Täter geben könne.