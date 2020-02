Spielhallen und Wohnungen : Durchsuchungen in NRW wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Hagen Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Millionenhöhe haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Spielhallen, Wohnungen, eine Firma und eine Steuerfachkanzlei in acht Städten durchsucht.

Bei der Aktion am Donnerstag in 16 Objekten sei eine größere Geldsumme in Kunststoffkisten lagernd entdeckt und beschlagnahmt worden, teilte die Polizei Hagen in einer ersten Bilanz mit. Außerdem stellten die Beamten drei Autos sicher.

Bereits 2018 habe es einen landesweiten Zugriff wegen manipulierter Spielautomaten gegeben. Bei den Ermittlungen hätten sich Hinweise auf weitere Manipulationen ergeben.

An dem neuen Einsatz in Gevelsberg, Sprockhövel, Schwelm, Ennepetal, Düsseldorf, Mettmann, Witten und Oberhausen seien insgesamt über 150 Ermittler beteiligt gewesen.

(hsr/dpa)