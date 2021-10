Machete, Pistole und Gewehr dabei : Bundespolizei stoppt Mann im Piratenkostüm am Hagener Hauptbahnhof

Hagen Passanten hielten die Deko-Waffen eines als Pirat verkleideten Mannes für echt und riefen die Polizei. Die nahm dem „Seeräuber“ am Hagener Hauptbahnhof sein Arsenal vorübergehend ab.

Ein als Pirat verkleideter Mann hat am Hagener Hauptbahnhof die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Er trug täuschend echt aussehende Waffen mit sich, die einen Passanten verängstigten, wie die Bundespolizei am Sonntag berichtete. Beamte sprachen den 54-Jährigen an einem Bahnsteig an, der zu einem Event fahren wollte. Mit dabei hatte er eine Steinschlosspistole, ein Steinschlossgewehr und eine Machete in einem Holster.