Polizei verhindert Schlimmeres : Betrunkene soll mit Luftpistole auf Passanten und Autos in Hagen gezielt haben

Betrunkene soll mit Luftpistole auf Passanten und Autos in Hagen gezielt haben

Hagen Eine betrunkene Frau soll in Hagen mit einer Druckluftpistole wahllos auf Passanten und Autos gezielt haben. Erst Polizisten konnten sie mit gezogener Dienstwaffe dazu bringen, ihre Pistole fallen zu lassen.

Wie die Polizei Hagen am Montag berichtete, soll die 39-Jährige am Sonntagvormittag an einer Bushaltestelle gestanden haben und auf einen Mann gezielt haben. Dabei habe sie mehrfach den Abzug betätigt, sagte der 50-Jährige der Polizei.