Telefonbetrug in Hagen Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag von 90-Jährigem

Ein unbekannter Betrüger hat sich einem 90-jährigen Mann gegenüber am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben und einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall Donnerstagnachmittag in Hagen. Der unbekannte Täter rief laut Polizei den Senioren an und behauptete, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem zwei Personen verstorben seien. Angeblich sitze sein Sohn nun auf einer Polizeiwache und es müsse eine Kaution hinterlegt werden.