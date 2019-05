Bundespolizei ermittelt in Hagen : 36-Jähriger legt Baumstämme und Fahrrad auf Bahnschienen

Hagen In Hagen hat ein Mann am Dienstagmorgen die Bahnschienen mit Baumstämmen und einem Rad blockiert. Die Strecke Lüdenscheid-Hagen musste gesperrt werden.

Zeugen meldeten der Bundespolizei am Dienstagmorgen, dass eine Person mehrere Gegenstände auf die Gleise der Bahnstrecke Lüdenscheid - Hagen legt. Die Beamten konntenan der Jägerstraße in Hagen-Eilpe einen 36-jährigen Mann festnehmen. Er soll mehrere Baumstämme von rund 40 Zentimeter Durchmesser und ein defektes Fahrrad auf die Schienen gelegt haben, berichtet die Polizei.

Die Strecke wurde für den Bahnverkehr gesperrt, eine Regionalbahn habe gerade rechtzeitig vor den Hindernissenhalten können, so die Polizei. Der Tatverdächtige wurde zur Wache der Bundespolizei am Bahnhof gebracht. Da der Mann vermutlich unter eine psychischen Störung leidet, wurde er in eine Klinik eingeliefert. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.