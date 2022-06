Verdächtiges Päckchen zurückgelassen : Automatenknacker flüchten in Hagen vor Polizei

Hagen Zwei Automatenknacker sind in Hagen in der Nacht zum Mittwoch vor der Polizei geflüchtet. Dabei haben sie in einer Supermarkt-Filiale in Hagen ein verdächtiges Päckchen zurückgelassen.

Zwei maskierte und schwarz gekleidete Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude ein und machten sich an einem Geldautomaten zu schaffen, wie die Polizei mitteilte. Als der Sicherheitsdienst einen Alarm auslöste, seien die Täter geflohen.

Sie machten keine Beute. Die Beamten fanden ein kleines Päckchen, das ein Sprengstoffexperte des Landeskriminalamtes in einem nahe gelegenen Steinbruch kontrolliert sprengte. Es hatte den Angaben zufolge ein zündfähiges Gemisch enthalten. Vermutlich sei es von den Tätern am Tatort vergessen worden. Ein Polizeivideo zeigt die Sprengung, auf dem ein lauter Knall zu hören und große Rauchwolke zu sehen ist.

(toc/dpa)