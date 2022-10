Unfall in Hagen : Autofahrerin schneidet Bus - Fahrgast bei Sturz schwer verletzt

Unfall in Hagen

Ein 62-jähriger Fahrgast ist in Hagen schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Hagen Ein Fahrgast eines Busses ist in Hagen schwer verletzt worden. Der Busfahrer musste zuvor eine Vollbremsung einleiten. Eine Autofahrerin hatte ihn geschnitten.

Ein 62 Jahre alter Bus-Fahrgast ist in Hagen bei einer Vollbremsung schwer verletzt worden. Zuvor soll eine Autofahrerin den Bus geschnitten haben. Der 62-Jährige sei nach erster Behandlung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.