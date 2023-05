An Ausfahrt Hagen-Hohenlimburg Auto brennt nach Kollision auf A46 aus – ein Mensch tot

Ein 27-Jähriger aus Hagen ist in der Nacht zum Freitag bei einem Unfall auf der A46 in seinem brennenden Auto gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge wollte er die Autobahn an der Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg verlassen, wie die Polizei Dortmund am Freitag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der junge Mann jedoch von der Fahrbahn abgekommen.