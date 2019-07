Mit Kleidungsresten daran : Arbeiter finden menschliche Knochen

Hagen In der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs haben Arbeiter einen menschlichen Oberschenkelknochen gefunden. Jetzt wurde er von der Rechtsmedizin untersucht.

Am 2. Juli gegen 14:45 Uhr, fanden Arbeiter in Rahmen von Baumaßnahmen an der Bahnhofshinterfahrung in Hagen Skelettteile. Die Knochen konnten als menschlich identifiziert werden. An den Knochen waren auch Reste von Kleidungsstücken feststellbar.